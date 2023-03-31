Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Der entgültige Brawl
22 Min.Ab 6
Dan und seine Bakugan haben anscheinend das Gefecht gegen Naga fest in der Hand, nachdem er seinen Kampf gewinnen konnte, um Wyvern im Kampf beizustehen. Plötzlich werden sie allerdings von einer Armee böser Bakugan überrannt.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008