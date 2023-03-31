Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Der entgültige Brawl

FilmRiseStaffel 4Folge 12
Der entgültige Brawl

Der entgültige BrawlJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 12: Der entgültige Brawl

22 Min.Ab 6

Dan und seine Bakugan haben anscheinend das Gefecht gegen Naga fest in der Hand, nachdem er seinen Kampf gewinnen konnte, um Wyvern im Kampf beizustehen. Plötzlich werden sie allerdings von einer Armee böser Bakugan überrannt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen