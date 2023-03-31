Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Nächster Halt Naga-Tal
22 Min.Ab 6
Trotz Dan und seinem Bakugan Dragos Erfolg, in eine weitere Welt zu gelangen, steht ihnen ein Torwächter im Weg. Nobilion, der älteste und weiseste Bakugan, taucht plötzlich aus dem Nichts auf und beschützt Dan und Drago.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008