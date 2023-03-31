Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Nächster Halt Naga-Tal

FilmRiseStaffel 4Folge 4
Nächster Halt Naga-Tal

Nächster Halt Naga-TalJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Nächster Halt Naga-Tal

22 Min.Ab 6

Trotz Dan und seinem Bakugan Dragos Erfolg, in eine weitere Welt zu gelangen, steht ihnen ein Torwächter im Weg. Nobilion, der älteste und weiseste Bakugan, taucht plötzlich aus dem Nichts auf und beschützt Dan und Drago.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen