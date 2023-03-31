Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Hals- und Beinbruch!

FilmRiseStaffel 4Folge 8
Hals- und Beinbruch!

Hals- und Beinbruch!Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Hals- und Beinbruch!

22 Min.Ab 6

Die Macht der bösen Bakugan nimmt Überhand, sodass sich die Freunde auf die verschiedenen Gebiete möglichst gleichmäßig aufteilen müssen. Um ihnen Einhalt zu gebieten, bekommen Julie und Forem unerwarrtet Hilfe von Billy und Cycloid.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen