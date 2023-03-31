Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Hals- und Beinbruch!
22 Min.Ab 6
Die Macht der bösen Bakugan nimmt Überhand, sodass sich die Freunde auf die verschiedenen Gebiete möglichst gleichmäßig aufteilen müssen. Um ihnen Einhalt zu gebieten, bekommen Julie und Forem unerwarrtet Hilfe von Billy und Cycloid.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008