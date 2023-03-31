Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Das Rennen nach Vestroia!
22 Min.Ab 6
Die Brawler reisen durch die Welt des Lichts und der Erde, um Naga zu finden. Während der Reise entdecken sie zwei ungewöhnliche Bakugan-Schwestern, Rabeeder und Tricloid. Die zwei Schwestern fordern Dan zu einem Kampf heraus.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008