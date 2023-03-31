Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Das Rennen nach Vestroia!

Staffel 4Folge 3
Das Rennen nach Vestroia!

Bakugan Battle Brawlers

Folge 3: Das Rennen nach Vestroia!

22 Min.Ab 6

Die Brawler reisen durch die Welt des Lichts und der Erde, um Naga zu finden. Während der Reise entdecken sie zwei ungewöhnliche Bakugan-Schwestern, Rabeeder und Tricloid. Die zwei Schwestern fordern Dan zu einem Kampf heraus.

