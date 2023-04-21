Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Duell in den Dünen

FilmRiseStaffel 6Folge 1
Folge 1: Duell in den Dünen

22 Min.Ab 6

In der Wüste von Vestroia geraten Marucho und Elfin in Lebensgefahr. Ausgerechnet Volt rettet Marucho das Leben. Aber er will Marucho sofort zum Kampf herausfordern. inzwischen gewöhnen sich Dan, Mira und Baron ans Leben in Dans Haus.

FilmRise
