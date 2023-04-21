Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Duell in den Dünen
22 Min.Ab 6
In der Wüste von Vestroia geraten Marucho und Elfin in Lebensgefahr. Ausgerechnet Volt rettet Marucho das Leben. Aber er will Marucho sofort zum Kampf herausfordern. inzwischen gewöhnen sich Dan, Mira und Baron ans Leben in Dans Haus.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008