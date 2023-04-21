Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 6

Spectra schickt Mira gemeinsam mit Gus, um Dan und Ace mit den neuen mechanischen Bakugan herauszufordern. Mira macht ständig Fehler, was Dan und Ace Vorteile im kampf gibt. Schließlich übernimmt Gus alleine die Kontrolle über den Kampf.

