Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Schlägerei von Wand zu Wand
22 Min.Ab 6
Spectra schickt Mira gemeinsam mit Gus, um Dan und Ace mit den neuen mechanischen Bakugan herauszufordern. Mira macht ständig Fehler, was Dan und Ace Vorteile im kampf gibt. Schließlich übernimmt Gus alleine die Kontrolle über den Kampf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008