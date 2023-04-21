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Bakugan Battle Brawlers

Wiedervereinigung

FilmRiseStaffel 6Folge 13
Wiedervereinigung

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Bakugan Battle Brawlers

Folge 13: Wiedervereinigung

22 Min.Ab 6

Der Vespalast beginnt einzustürzen, und die Spieler fürchten, ihre Freunde nicht retten zu können. Doch dann erwachen die bronzenen Bakugan-Krieger wieder zum Leben und bringen ihre menschlichen Partner in Sicherheit. Nur Dan und Drago kämpfen noch.

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