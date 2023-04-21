Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Wiedervereinigung
22 Min.Ab 6
Der Vespalast beginnt einzustürzen, und die Spieler fürchten, ihre Freunde nicht retten zu können. Doch dann erwachen die bronzenen Bakugan-Krieger wieder zum Leben und bringen ihre menschlichen Partner in Sicherheit. Nur Dan und Drago kämpfen noch.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008