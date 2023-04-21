Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Unterirdischer Sieg
22 Min.Ab 6
Spectra hat gemeinsam mit seinem Vater ein neues, mächtiges Bakugan geschaffen, und verlangt von Mira, es gegen ihre alten Freunde einzusetzen. Der widerstand geht unterdessen nach Gamma City, wo sich das letzte Dimensions-Steuergerät befindet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008