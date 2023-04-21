Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Unterirdischer Sieg

Staffel 6Folge 9
Unterirdischer Sieg

Bakugan Battle Brawlers

Folge 9: Unterirdischer Sieg

22 Min.Ab 6

Spectra hat gemeinsam mit seinem Vater ein neues, mächtiges Bakugan geschaffen, und verlangt von Mira, es gegen ihre alten Freunde einzusetzen. Der widerstand geht unterdessen nach Gamma City, wo sich das letzte Dimensions-Steuergerät befindet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

FilmRise
Alle 15 Staffeln und Folgen