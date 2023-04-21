Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Beta City Blues
22 Min.Ab 6
Ace, Shun und Marucho werden von den Vexos gefangegehalten. Die Aufgabe, das Dimensions-Steuergerät zu zerstören, fällt jetzt an Dan und Drago. Aber Mylene stellt ihnen eine Falle und fordert sie in der Arena zum Kampf heraus.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008