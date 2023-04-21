Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Ultimativer Bakugan
22 Min.Ab 6
Im Palast von Prinz Hydron stoßen die Freunde auf ein letztes Steuergerät, das ihre Bakugan deaktiviert, wodurch sie alle in große Gefahr geraten. Hydron erfährt unterdessen durch Lync, dass Spectra die Vexos verraten hat.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008