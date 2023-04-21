Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Der Überlebende
22 Min.Ab 6
Weil Marucho und Ace, nachdem sie in eine Falle gelockt wurden, außer Gefecht sind, will Shun alleine die Dimensions-Controller zerstören. Der hämische Vexos Shadow Prove will ihn jedoch mit Hilfe seines neuen Partners davon abhalten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008