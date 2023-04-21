Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Der Überlebende

Staffel 6Folge 2
Der Überlebende

Bakugan Battle Brawlers

Folge 2: Der Überlebende

22 Min.Ab 6

Weil Marucho und Ace, nachdem sie in eine Falle gelockt wurden, außer Gefecht sind, will Shun alleine die Dimensions-Controller zerstören. Der hämische Vexos Shadow Prove will ihn jedoch mit Hilfe seines neuen Partners davon abhalten.

FilmRise
