Bakugan Battle Brawlers

Mensch, wo ist mein Bakugan?

FilmRiseStaffel 6Folge 4
Mensch, wo ist mein Bakugan?

Mensch, wo ist mein Bakugan?Jetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Mensch, wo ist mein Bakugan?

22 Min.Ab 6

Seit er Drago verloren hat, leidet Dan unter schrecklichen Alpträumen. Mit der Hilfe von Apollonir, einem der sechs antiken Krieger, will er Drago zurückgewinnen. Dan fordert Spectra heraus, und Apollonir muss sich gegen den bösen Helios durchsetzen.

