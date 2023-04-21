Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Mensch, wo ist mein Bakugan?
22 Min.Ab 6
Seit er Drago verloren hat, leidet Dan unter schrecklichen Alpträumen. Mit der Hilfe von Apollonir, einem der sechs antiken Krieger, will er Drago zurückgewinnen. Dan fordert Spectra heraus, und Apollonir muss sich gegen den bösen Helios durchsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008