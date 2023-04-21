Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Brüderliche Liebe
22 Min.
Shun, Ace und Marucho sind wieder frei. Ace ist entsetzt, als er erfährt, was Mira getan hat. Die aber zweifelt bereits an ihrem Entschluss. Als sie von ihrem Bruder erfährt, welch bösen Plan er verfolgt, fordert sie ihn zu einem Kampf heraus.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008