Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Der letzte Countdown
22 Min.Ab 6
Drago hat sich mit den mechanischen Bakugan der Vestals verbunden. Sein Kampf mit dem ultimativen Helios erschüttert den Vespalast so sehr, dass Mylene und Prinz Hydron den Palast aufgeben wollen. Den Freunden bleibt nur wenig Zeit.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008