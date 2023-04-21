Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 6

Spectra ist immer noch wütend darüber, dass Dan seine Pläne nicht unterstützt hat. Er fordert Dan zum Duell, in dem er ihm Drago ein für allemal abnehmen will. Gerade, als Dan glaubt, er könnte gewinnen, bringt Drago eine verbotene Karte ins Spiel.

