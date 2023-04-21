Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Zeig mir die Kraft!
22 Min.Ab 6
Spectra ist immer noch wütend darüber, dass Dan seine Pläne nicht unterstützt hat. Er fordert Dan zum Duell, in dem er ihm Drago ein für allemal abnehmen will. Gerade, als Dan glaubt, er könnte gewinnen, bringt Drago eine verbotene Karte ins Spiel.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Anime
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008