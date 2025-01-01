Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Metal Fusion

FilmRiseStaffel 2Folge 1
22 Min.Ab 6

Flashbacks enthüllen mehr über die interessante Vergangenheit von Gingkas Vater Ryo. Denn ursprünglich verfügte er als Bey über Pegasus und von dem Lightning L-Drago wurde er in einem unerbittlichen Kampf besiegt.

