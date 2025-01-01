Beyblade Metal Fusion
Folge 1: Erinnerungen an Ryo
22 Min.Ab 6
Flashbacks enthüllen mehr über die interessante Vergangenheit von Gingkas Vater Ryo. Denn ursprünglich verfügte er als Bey über Pegasus und von dem Lightning L-Drago wurde er in einem unerbittlichen Kampf besiegt.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo