Beyblade Metal Fusion
Folge 6: Der Kampfgeist eines Bladers
22 Min.Ab 6
Benkei und Koma sind sauer auf Madoka, weil sie mit den Bleys herumexperimentiert, ohne ihnen davon zu erzählen. Sie erfahren aber dabei, wie sie Teile ihrer Beys wechseln können. Das ist eine nützliche Fertigkeit für den kommenden Wettbewerb.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo