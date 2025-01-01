Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Der Kampfgeist eines Bladers

FilmRiseStaffel 2Folge 6
Der Kampfgeist eines Bladers

Der Kampfgeist eines BladersJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 6: Der Kampfgeist eines Bladers

22 Min.Ab 6

Benkei und Koma sind sauer auf Madoka, weil sie mit den Bleys herumexperimentiert, ohne ihnen davon zu erzählen. Sie erfahren aber dabei, wie sie Teile ihrer Beys wechseln können. Das ist eine nützliche Fertigkeit für den kommenden Wettbewerb.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen