Beyblade Metal Fusion

Der Weg nach Koma

FilmRiseStaffel 2Folge 2
Folge 2: Der Weg nach Koma

22 Min.Ab 6

Aufgrund eines Abschiedsbriefs von Gingka macht sich die Gang auf in seine Heimatstadt Koma, um ihn dort zu suchen. Obwohl sie sich während der Reise trennen, begegnen alle vier einem mysteriösen Menschen mit dem Namen Hyoma.

