Beyblade Metal Fusion
Folge 2: Der Weg nach Koma
22 Min.Ab 6
Aufgrund eines Abschiedsbriefs von Gingka macht sich die Gang auf in seine Heimatstadt Koma, um ihn dort zu suchen. Obwohl sie sich während der Reise trennen, begegnen alle vier einem mysteriösen Menschen mit dem Namen Hyoma.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo