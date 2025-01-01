Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yu, wird als Gewinner des Überlebenswettkampfes, wie versprochen ein Wunsch gewährt. Er kann den stärksten Blader im Land bestimmen. Dann gesteht er, ein Mitglied von Dark Nebula zu sein und macht sich mit Doji und Ryuga davon, die Gingka verspotten.

