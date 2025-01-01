Beyblade Metal Fusion
Folge 10: Die Falle schnappt zu
22 Min.Ab 6
Yu, wird als Gewinner des Überlebenswettkampfes, wie versprochen ein Wunsch gewährt. Er kann den stärksten Blader im Land bestimmen. Dann gesteht er, ein Mitglied von Dark Nebula zu sein und macht sich mit Doji und Ryuga davon, die Gingka verspotten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo