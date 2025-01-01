Beyblade Metal Fusion
Folge 12: Ein Bey aus dem Nichts
22 Min.Ab 6
Kyoya hat genug von schwachen Gegnern. Dann trifft er endlich mal wieder auf einen starken Blade. Sein Name ist Tobio mit dem Spitznamen Captain Capri. Er erscheint unberechenbar, jedoch nicht unaufhaltsam oder unbesiegbar.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo