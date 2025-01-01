Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Metal Fusion

FilmRiseStaffel 2Folge 12
Folge 12: Ein Bey aus dem Nichts

22 Min.Ab 6

Kyoya hat genug von schwachen Gegnern. Dann trifft er endlich mal wieder auf einen starken Blade. Sein Name ist Tobio mit dem Spitznamen Captain Capri. Er erscheint unberechenbar, jedoch nicht unaufhaltsam oder unbesiegbar.

