Beyblade Metal Fusion
Folge 5: Die neue Kraft
22 Min.Ab 6
Hyoma und Gingka präsentieren der Gang ihre Beyblading-Stadien aus der Vergangenheit. Hyoma, der neidisch ist auf Gingkas Freundschaft zu den Gangmitgliedern, fordert Gingka zu einem Kampf heraus, wie er noch nie gekämpft und gesehen wurde.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo