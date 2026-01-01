Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Metal Fusion

Die neue Kraft

FilmRiseStaffel 2Folge 5
Die neue Kraft

Folge 5: Die neue Kraft

22 Min.Ab 6

Hyoma und Gingka präsentieren der Gang ihre Beyblading-Stadien aus der Vergangenheit. Hyoma, der neidisch ist auf Gingkas Freundschaft zu den Gangmitgliedern, fordert Gingka zu einem Kampf heraus, wie er noch nie gekämpft und gesehen wurde.

