Beyblade Metal Fusion

Der silberne Pegasus

Staffel 2Folge 4
Der silberne Pegasus

Der silberne PegasusJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 4: Der silberne Pegasus

22 Min.Ab 6

Endlich erreicht die Gang Gingkas Heimat Koma. Allerdings finden sie dort nicht Gingka, sondern den sprechenden Hund Hokuto. Er verrät ihnen, dass Gingka auf einem naheliegenden Berg sei, um dort eine geheime Schriftrolle zu finden.

