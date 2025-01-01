Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Eine unbekannte Kraft

FilmRiseStaffel 2Folge 8
Eine unbekannte Kraft

Eine unbekannte KraftJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 8: Eine unbekannte Kraft

22 Min.Ab 6

Der Überlebenswettbewerb geht weiter und inzwischen bekommt die Gang neue Unterstützung von Yu Tendo mit seinem Bley Flame Libra. Kyoya fordert inzwischen Hyoma heraus und gewinnt den Kampf. Dieser Sieg fordert aber einen hohen Preis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen