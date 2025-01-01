Beyblade Metal Fusion
Folge 8: Eine unbekannte Kraft
22 Min.Ab 6
Der Überlebenswettbewerb geht weiter und inzwischen bekommt die Gang neue Unterstützung von Yu Tendo mit seinem Bley Flame Libra. Kyoya fordert inzwischen Hyoma heraus und gewinnt den Kampf. Dieser Sieg fordert aber einen hohen Preis.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo