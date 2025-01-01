Beyblade Metal Fusion
Folge 11: Der wunderschöne Adler
22 Min.Ab 6
Gingka reist mit Pegasus durchs Land und gerät in verschiedene Kämpfe. Ein mysteriöser Blader namens Tsubasa Otori rettet ihn bei einem Kampf. Während des Turniers bringt Tsubasa Gingka nützliche Tipps bei, aber dann treten sie gegeneinander an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo