Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Der wunderschöne Adler

FilmRiseStaffel 2Folge 11
Der wunderschöne Adler

Der wunderschöne AdlerJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 11: Der wunderschöne Adler

22 Min.Ab 6

Gingka reist mit Pegasus durchs Land und gerät in verschiedene Kämpfe. Ein mysteriöser Blader namens Tsubasa Otori rettet ihn bei einem Kampf. Während des Turniers bringt Tsubasa Gingka nützliche Tipps bei, aber dann treten sie gegeneinander an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen