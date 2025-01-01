Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Ein Sieg für Yu

FilmRiseStaffel 2Folge 9
Ein Sieg für Yu

Ein Sieg für YuJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 9: Ein Sieg für Yu

22 Min.Ab 6

Gingka, Kyoya, Yu und Madoka haben es beim Überlebenswettkampf ins Finale geschafft. Madoka unterstützt Kyoya, der den Kampf dann verlässt. Nur noch Gingka und Yu sind übrig. Beide geben alles, doch nur einer kann hier Sieger sein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen