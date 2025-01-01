Beyblade Metal Fusion
Folge 3: Ein alter Freund
22 Min.Ab 6
In Hyoma findet die Gang einen neuen Bergführer, aber sie haben das Gefühl, dass er sie nur im Kreis herumführt. Ihr Verdacht bestätigt sich und Hyoma wird als Blader enttarnt. Kyoya fordert ihn daraufhin zu einem Kampf auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo