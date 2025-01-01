Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Metal Fusion

Ein alter Freund

FilmRiseStaffel 2Folge 3
22 Min.Ab 6

In Hyoma findet die Gang einen neuen Bergführer, aber sie haben das Gefühl, dass er sie nur im Kreis herumführt. Ihr Verdacht bestätigt sich und Hyoma wird als Blader enttarnt. Kyoya fordert ihn daraufhin zu einem Kampf auf.

