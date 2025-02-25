Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 1: "Heftig!" - Big Brothers erste Challenge tut weh

Tageszusammenfassung 1: "Heftig!" - Big Brothers erste Challenge tut weh

31 Min.Ab 12

Tag 1 im Container: Die zwölf Bewohnerinnen und Bewohner starten mit Optimismus in ihre neue Reality-WG. Man fühlt sich gleich wohl und gut aufgenommen - aber natürlich will jeder den Container als Gewinner verlassen. Wie hart das werden könnte, zeigt sich bei "Big Brothers" erster Challenge. In einem Ranking sollen sich die Bewohner bewerten. Das Ergebnis hat Konsequenzen ...

