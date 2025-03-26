Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss seinJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 22: Tageszusammenfassung 22: Verkohlt - Strafe muss sein
30 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Überraschung! Diesmal haben die Zuschauer entschieden, wer neuer Container-Chef wird. Und der Neue ordnet an, was beim Chef-Wechsel immer ansteht: eine Runde mit Staubwedel und Wischmopp. Verglichen mit den nächsten Aufgaben des großen Bruders ist das nur Aufwärm-Programm. Die bislang nicht geahndeten Regelverstöße werden bestraft - und "Big Brother" tätigt den Wochen-Einkauf höchst persönlich ...
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen