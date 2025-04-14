Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 35: Das große Finale steht an!

Folge vom 14.04.2025

Die Zeit im Container geht zu Ende und das große Finale steht vor der Tür. Dani Büchner steht den Finalist:innen zur Seite und Big Brother beobachtet ihre letzten Schritte im Container ganz genau. Es steht noch ein großer Hausputz an, außerdem warten persönliche Worte auf die Bewohner:innen. Der Einzug ins Finale muss natürlich gebührlich gefeiert werden. Wen sehen die Bewohner:innen als heimliche:n Favorit:in an - und wem wird der Gewinn womöglich nicht gegönnt?

