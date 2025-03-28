Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 24: Wir lieben uns alle - oder?

Staffel 2025Folge 24vom 28.03.2025
Tageszusammenfassung 24: Wir lieben uns alle - oder?

Folge vom 28.03.2025Ab 12

Mit Nadiem zum Horrorgespann verdammt: Julia kommt allmählich an ihre Grenzen und betet nur noch, dass es "endlich vorbei ist". Was auch immer "Big Brother" mit der Aufgabe bezweckte: Dass Julia und Nadiem in diesem Leben noch mal Freunde werden, glaubt keiner. VIP-Gast Janine Pink würde gerne spoilern, wer über wen lästert, intrigiert oder nicht ganz so ehrlich ist. "Big Brother" holt inzwischen zum nächsten Schlag aus: Auf was wird die Container-WG noch verzichten müssen?

