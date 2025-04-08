Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitter

Staffel 2025Folge 31vom 08.04.2025
Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitter

Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitterJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 31: Tageszusammenfassung 31: Die Finalwoche startet bitter

Folge vom 08.04.2025Ab 12

Wie wird es nach "Big Brother" weitergehen? Eine Frage, die sich in der Finalwoche schon einige Bewohner stellen. Alles ganz normal? Fanpost? Ein bisschen Ruhm oder doch nur Rechnungen? VIP-Gast Jenny Elvers verabschiedet sich entspannt aus dem Container. Dann fällt die Entscheidung über den Auszug des Tages. Die verbliebenen Bewohner legen danach in einer offenen Nominierung den Grundstein für den nächsten Exit.

