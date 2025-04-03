Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 28: Schöne Bescherung! Weihnachts-Chaos im Container

Staffel 2025Folge 28vom 03.04.2025
Tageszusammenfassung 28: Schöne Bescherung! Weihnachts-Chaos im Container

32 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Nach einem friedlichen Familienfrühstück versucht Stefan, seine zwischenmenschliche Beziehung zu Julia zu analysieren. Doch auch ein klärendes Gespräch bringt keine neue Harmonie. Im Rahmen der Wochenaufgabe wird es heute weihnachtlich: Jede Menge Geschenke wollen ausgepackt werden. Schöne Bescherung!

