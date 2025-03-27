Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue Chancen

Staffel 2025Folge 23vom 27.03.2025
Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue Chancen

Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue ChancenJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 23: Tageszusammenfassung 23: Dicke Luft und neue Chancen

31 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Während Julia und Nadiem noch mit ihrem Partnerkostüm kämpfen, plagt Stefan die unfreiwillige Kohldiät gepaart mit wenig Durchhaltevermögen. Es herrscht dicke Luft im Container - und dann folgt auch noch ein knallhartes Ranking. Bringt es die Bewohner in der Horror-Woche endgültig an ihre Grenzen?

Big Brother
Big Brother

Big Brother

