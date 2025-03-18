Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte WortJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 16: Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte Wort
30 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Ein neuer Tag im Container: Iris lässt sich von Corinna zum Frühsport animieren - und stellt fest, dass das doch der "blanke Horror" ist. Ulf und Ulrike tauschen sich beim Morgenplausch über Beziehungen aus und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. Weniger harmonisch verläuft Ulfs Begegnung mit Julia. Die zu klärende Fragen: Wer lässt wen nicht ausreden? Wer hört einfach nicht zu ...?
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
