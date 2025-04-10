Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 33: Fishing for compliments

Staffel 2025Folge 33vom 10.04.2025
Tageszusammenfassung 33: Fishing for compliments

Tageszusammenfassung 33: Fishing for complimentsJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 33: Tageszusammenfassung 33: Fishing for compliments

30 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Während Danni Büchner noch mit der Eingewöhnung in den Container kämpft, sorgt Saskia sich bereits ums Finale. Doch dann heißt es: Fishing for compliments. Beim Fischkalender-Shooting können die Bewohner ihr Modeltalent unter Beweis stellen. Doch damit nicht genug: Anschließend müssen alle eine folgenschwere Entscheidung treffen.

