Big Brother

Tageszusammenfassung 20: Stimmungswechsel und ungeahnte Talente

JoynStaffel 2025Folge 20vom 24.03.2025
Tageszusammenfassung 20: Stimmungswechsel und ungeahnte Talente

31 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Im Container kämpft man immer noch schwer mit der Schreibmaschinen-Wochenaufgabe. Iris entscheidet, wer mit auf die Nominierungsliste muss und trifft jemanden damit mitten ins Herz. Dann zieht die letzte Nachzüglerin ein. Andriana hat auf die späte Konkurrenz nicht wirklich Bock - und zieht sich auch noch Gina-Lisas Zorn zu. Big Brother rettet die Stimmung und ordert eine Talente-Show ...

