Tageszusammenfassung 19: Halbzeit mit Chaos-Karaoke!

JoynStaffel 2025Folge 19vom 21.03.2025
28 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Halbzeit im Container: Saskia gibt Einblicke in das Leben einer alleinerziehenden Mutter. Julia und Stefan sind schwer beeindruckt. Weniger gut läuft weiterhin die Wochenaufgabe. Aber Big Brother hat noch eine andere Aufgabe: Zur Feier der Halbzeit wünscht er sich "Chaos-Karaoke". Die Stimmung steigt - und es gibt noch eine richtig coole Überraschung ...

