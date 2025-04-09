Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 32: Willkommen im Container, Danni Büchner!

JoynStaffel 2025Folge 32vom 09.04.2025
Tageszusammenfassung 32: Willkommen im Container, Danni Büchner!

Tageszusammenfassung 32: Willkommen im Container, Danni Büchner!Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 32: Tageszusammenfassung 32: Willkommen im Container, Danni Büchner!

28 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Das Finale rückt näher und Big Brother meint es gut mit den Bewohnern: Beim Einkauf gibt es doppeltes Budget und das Angebot reicht von Party-Songs bis hin zu einem Kino-Abend. Der gezeigte Film: Die erste Folge Big Brother 2025! Doch damit nicht genug: Als letzter VIP-Gast zieht Danni Büchner in den Container und mischt die Runde noch einmal ordentlich auf.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen