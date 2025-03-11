Tageszusammenfassung 11: Kleine Streiche, Emmys Abschied - und ein ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 11: Tageszusammenfassung 11: Kleine Streiche, Emmys Abschied - und ein Exit
28 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Was tut man nicht alles, um die Stimmung im Container etwas aufzulockern: Die Jungs planen einen neuen Streich, um die Mädels vorzuführen. Emmy macht sich inzwischen Gedanken um ihren VIP-Auszug - und wer den wohl vermasseln könnte. Ihren herzerwärmenden Abschied kann nur Big Brother mit dem echten Exit des Tages toppen ...
Enthält Produktplatzierungen