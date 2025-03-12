Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 12: Nichts für schwache Arme und Nerven

JoynStaffel 2025Folge 12vom 12.03.2025
Tageszusammenfassung 12: Nichts für schwache Arme und Nerven

Tageszusammenfassung 12: Nichts für schwache Arme und NervenJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 12: Tageszusammenfassung 12: Nichts für schwache Arme und Nerven

32 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Container-Chef Tino muss sein Amt abgeben und die WG wählt einstimmig eine neue Chefin. Die schickt erst einmal zwei Leute zum Wocheneinkauf und danach ist mal wieder Putzen angesagt. Big Brother sorgt dafür, dass es bei der lieb gewonnene Routine spannend bleibt: Er bestimmt den nächsten Exit und beschert der WG eine neue Wochenaufgabe.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen