Tageszusammenfassung 15: Blütenzauber und Fleischeslust

JoynStaffel 2025Folge 15vom 17.03.2025
29 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Der Frühling ist da - und Big Brother wünscht sich entsprechende Deko. Die Container-Ladies verteilen fleißig Blüten im Innenhof. Ulf sorgt im Gegenzug dafür, dass die aufkeimenden Frühlingsgefühle gleich wieder in sich zusammenfallen. Trotzdem spendiert Big Brother allen eine Grillparty. Mit "Fleisch!" und Echt-Alkohol. Bleibt noch die Frage: Wen holt Cosimo von der Nominierungsliste ...

