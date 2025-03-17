Tageszusammenfassung 15: Blütenzauber und FleischeslustJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 15: Tageszusammenfassung 15: Blütenzauber und Fleischeslust
29 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Der Frühling ist da - und Big Brother wünscht sich entsprechende Deko. Die Container-Ladies verteilen fleißig Blüten im Innenhof. Ulf sorgt im Gegenzug dafür, dass die aufkeimenden Frühlingsgefühle gleich wieder in sich zusammenfallen. Trotzdem spendiert Big Brother allen eine Grillparty. Mit "Fleisch!" und Echt-Alkohol. Bleibt noch die Frage: Wen holt Cosimo von der Nominierungsliste ...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen