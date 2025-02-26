Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und Selbstzweifel

JoynStaffel 2025Folge 2vom 26.02.2025
Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und Selbstzweifel

Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und Selbstzweifel

Big Brother

Folge 2: Tageszusammenfassung 2: Beziehungstalk und Selbstzweifel

30 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Der erste Morgen im Container. Nach dem Kaffee steht eine Entscheidung an - wer wird als Container-Chef verlängerter Arm des großen Bruders? Und dann müssen noch wichtigere Fragen geklärt werden: Wer ist single, wer will es bleiben? Und reicht der Einkauf im BB-Späti für die ganze Woche? Zwischen all dem Spaß und dem Einzug des Reality-Promis Matthias Mangiapane kommen aber auch ernste Gespräche auf.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

