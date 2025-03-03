Tageszusammenfassung 5: Zickereien und eine überraschende Nach-NominierungJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Tageszusammenfassung 5: Zickereien und eine überraschende Nach-Nominierung
32 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Mit der Nominierung ist Aurelia bei Mariama unten durch - auch wenn es doch wirklich "nichts Persönliches" war. Promi-Gast Matthias Mangiapane würde der Container-WG gerne etwas Gutes tun. Doch Big Brother verlangt eine weitere Nominierung. Und dann wird Geburtstag gefeiert: Big Brother wird 25 und spendiert eine Party mit Überraschungsgast.
