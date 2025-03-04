Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 6: Spiegel-Fechtereien, Abschiede und ein Neu-Zugang

JoynStaffel 2025Folge 6vom 04.03.2025
32 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Beim "Karnevals"-Frühstück dämmert der Container-WG, dass jetzt möglicherweise jede Woche ein anderer Promi einzieht. "Ihr holt euch die Hölle ins Haus", freut sich Matthias Mangiapane, der seine Reality-Kollegen schließlich kennt. Echt genervt sind die Damen der WG: Es gibt nur einen Frisiertisch mit Spiegel - und der wird immer von der gleichen Person besetzt. Emotional wird es auch bei zwei Abschieden und einem Neu-Zugang.

