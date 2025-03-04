Tageszusammenfassung 6: Spiegel-Fechtereien, Abschiede und ein Neu-ZugangJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 6: Tageszusammenfassung 6: Spiegel-Fechtereien, Abschiede und ein Neu-Zugang
32 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Beim "Karnevals"-Frühstück dämmert der Container-WG, dass jetzt möglicherweise jede Woche ein anderer Promi einzieht. "Ihr holt euch die Hölle ins Haus", freut sich Matthias Mangiapane, der seine Reality-Kollegen schließlich kennt. Echt genervt sind die Damen der WG: Es gibt nur einen Frisiertisch mit Spiegel - und der wird immer von der gleichen Person besetzt. Emotional wird es auch bei zwei Abschieden und einem Neu-Zugang.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen