Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und Zoff

JoynStaffel 2025Folge 8vom 06.03.2025
Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und Zoff

Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und ZoffJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 8: Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und Zoff

32 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Tag 10 im Container: Die Wochenaufgabe zerrt an den Nerven, denn entspannt schlafen kann beim Wörterspiel keiner mehr. Die Laune ist schon im Keller, als zwischen Mariama und Andriana ein Streit richtig eskaliert. Dann lässt Emmy Russ noch ein paar "Wahrheitsbomben" platzen - und Big Brother schleust zwei neue Bewohner ein. Entspannung? Nicht in Sicht.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen