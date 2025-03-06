Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und ZoffJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 8: Tageszusammenfassung 8: Schlafentzug und Zoff
32 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Tag 10 im Container: Die Wochenaufgabe zerrt an den Nerven, denn entspannt schlafen kann beim Wörterspiel keiner mehr. Die Laune ist schon im Keller, als zwischen Mariama und Andriana ein Streit richtig eskaliert. Dann lässt Emmy Russ noch ein paar "Wahrheitsbomben" platzen - und Big Brother schleust zwei neue Bewohner ein. Entspannung? Nicht in Sicht.
Big Brother
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen