Tageszusammenfassung 9: Schluss mit lustig - es wird offen nominiertJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 9: Tageszusammenfassung 9: Schluss mit lustig - es wird offen nominiert
27 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Putzalarm im Container: Es wird fleißig geschrubbt und gewienert. Nur Emmy hält sich als VIP-Gast natürlich gepflegt raus. Auch Iris will reinen Tisch machen - emotional. Nach dem Streit am Abend sucht sie die Aussprache mit Florentina. Ein bisschen Spaß erlaubt Big Brother mit dem "Flaschendrehen". Dann der Schock: Team Blau muss offen nominieren, welches Mitglied aus Team Orange gehen soll ...
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen