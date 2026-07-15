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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Ein Hänger voller Hunde

seven-networkStaffel 3Folge 10vom 15.07.2026
Ein Hänger voller Hunde

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 10: Ein Hänger voller Hunde

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Mit mehr Geld gehen auch mehr Probleme einher. Für den Besitzer einer Luxus-Yacht in der Nähe von Vancouver Island trifft dieser simple Merksatz definitiv zu. Ein anderer Kanadier schwelgt ebenfalls im Luxus und muss seinen Shopping-Wahn in Europa bei seiner Rückkehr bitter büßen. Am Flughafen in Toronto kann sich ein Reisender nicht entscheiden, ob er nun weiß, was sich in seinem Koffer befindet oder nicht.

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