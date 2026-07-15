Indonesischer KuhschädelJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 20: Indonesischer Kuhschädel
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Student kehrt von einer Iran-Reise nach Toronto zurück und hat drei Stangen Zigaretten im Gepäck, die er bewusst nicht verzollt hat. Die Beamten verlieren bald die Geduld mit ihm ... Im Postzentrum kontrollieren die Beamten mehrere Pakete, die angeblich Kinderspielzeug enthalten, doch das Röntgen-Bild zeigt organisches Material.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited