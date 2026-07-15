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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Christliche Messe der anderen Art

seven-networkStaffel 3Folge 12vom 15.07.2026
Christliche Messe der anderen Art

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 12: Christliche Messe der anderen Art

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Auf einem Güterschiff entdecken die Beamten bei einer eingehenden Kontrolle der Mannschaftsunterkünfte ein Versteck in der Decke. Auch in Alberta werden sie fündig: Im Wohnwagen eines Puppenspieler-Pärchens ist viel mehr Bargeld verstaut, als man auf einer einzigen Reise ausgeben könnte. Ein Amerikaner sucht in Ontario Rechtsberatung und gerät stattdessen mit dem kanadischen Gesetz in Konflikt.

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