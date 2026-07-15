Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Liebe kennt keine Grenzen

seven-networkStaffel 3Folge 8vom 15.07.2026
Liebe kennt keine Grenzen

Liebe kennt keine GrenzenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 8: Liebe kennt keine Grenzen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen von Vancouver ist die Nervosität eines Reisenden so offensichtlich, dass die Grenzbeamten mehr dahinter vermuten als Vorfreude auf bevorstehende Urlaubstage. Das Erinnerungsvermögen eines anderen Reisenden ist so vernebelt, dass die Beamten auf Drogenmissbrauch tippen. In Toronto tauchen nicht angemeldete Hunde aus Ungarn auf, die die Beamten ratlos machen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen